Цена газа в Европе рухнула ниже $1000

Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. На 10:30 мск она составляла $973 за 1 тысячу кубометров. При этом на открытии торгов ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах снижался на 5% к предыдущему дню, до $1249 за 1 тысячу кубометров.

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В течение нескольких недель в сентябре и начале октября цены на газ в Европе непрерывно повышались и установили несколько рекордов. Днем 6 октября газовые фьючерсы взлетели до $1937, обновив исторический максимум, но уже к закрытию торгов 1 тысяча кубометров стоила $1260.

СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, предложил увеличить торговлю газом на бирже.