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Цена газа в Европе опустилась ниже $1000

Лера Букина
1 час назад

Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. На 10:30 мск она составляла $973 за 1 тысячу кубометров. При этом на открытии торгов ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах снижался на 5% к предыдущему дню, до $1249 за 1 тысячу кубометров.

Цена газа в Европе рухнула ниже $1000
Фото: EPAEPA

В течение нескольких недель в сентябре и начале октября цены на газ в Европе непрерывно повышались и установили несколько рекордов. Днем 6 октября газовые фьючерсы взлетели до $1937, обновив исторический максимум, но уже к закрытию торгов 1 тысяча кубометров стоила $1260.

СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, предложил увеличить торговлю газом на бирже.

Ранее сообщалось, что пять стран Европейского союза — Франция, Чехия, Испания, Греция и Румыния — потребовали расследовать причины рекордного повышения цен на газ. Это следует из совместного заявления министров экономики и финансов, опубликованного на сайте министерства экономики Франции. Как заявлено в документе, для выяснения причин неэффективности текущих газовых контрактов необходимо провести расследование функционирования европейского рынка газа. Также авторы инициативы хотят установить общие правила в вопросе объемов запасов газа и повысить координацию при закупках.

Рынки,Александр Новак,Владимир Путин,ЕС,
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