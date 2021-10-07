Доллар рекордно подешевел

Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с лета 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара на торгах опустился ниже 72 рублей впервые с 16 июня 2021 года. По состоянию на 14:16 доллар подешевел на 0,58%, до 71,98 рублей. Евро — на 0,31%, до 83,6 рублей.
Цена на газ в Европе также рухнула на 36% по отношению к своему дневному максимуму в 1900 долларов за тысячу кубометров. Всего за несколько часов стоимостью фьючерсов упала до 1243 долларов.
Осенью этого года в Европе цены на газ достигли нового исторического максимума, превысив показатель в 1600 долларов. Президент РФ Владимир Путин 6 октября заявил, что предложение по газу на биржах можно увеличить. Только использовать для этого нужно не европейские споты, а площадку в Санкт-Петербурге, уточняет «Царьград». После заявления российского лидера цены на газ в Европе резко упали, сообщает «Федеральное агентство новостей».