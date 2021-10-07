Доллар рекордно подешевел

Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с лета 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс доллара на торгах опустился ниже 72 рублей впервые с 16 июня 2021 года. По состоянию на 14:16 доллар подешевел на 0,58%, до 71,98 рублей. Евро — на 0,31%, до 83,6 рублей.

Цена на газ в Европе также рухнула на 36% по отношению к своему дневному максимуму в 1900 долларов за тысячу кубометров. Всего за несколько часов стоимостью фьючерсов упала до 1243 долларов.