Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 80.02
Войти в почту

Доллар рекордно подешевел

Ura.Ru
24 минуты назад

Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с лета 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар рекордно подешевел
Фото: ТАССТАСС

Курс доллара на торгах опустился ниже 72 рублей впервые с 16 июня 2021 года. По состоянию на 14:16 доллар подешевел на 0,58%, до 71,98 рублей. Евро — на 0,31%, до 83,6 рублей.

Цена на газ в Европе также рухнула на 36% по отношению к своему дневному максимуму в 1900 долларов за тысячу кубометров. Всего за несколько часов стоимостью фьючерсов упала до 1243 долларов.

Ждать ли обвала рубля перед новым годом

Осенью этого года в Европе цены на газ достигли нового исторического максимума, превысив показатель в 1600 долларов. Президент РФ Владимир Путин 6 октября заявил, что предложение по газу на биржах можно увеличить. Только использовать для этого нужно не европейские споты, а площадку в Санкт-Петербурге, уточняет «Царьград». После заявления российского лидера цены на газ в Европе резко упали, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Рынки,Владимир Путин,Московская биржа,Царьград ТВ,РИА ФАН,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители