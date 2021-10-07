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Директор фонда Сороса рассказал о его недавних инвестициях

Елена Прошина
25 минут назад

Исполнительный директор Фонда Сороса Дон Фитцпатрик в интервью Bloomberg рассказала, что его создатель Джордж Сорос часть средств инвестировал в криптовалюту.

Директор фонда Сороса рассказал о его недавних инвестициях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, биткоин сейчас рассматривается уже не только как средство хеджирования инфляционных рисков. Работа с криптовалютой как инвестиционным инструментом становится мейнстримом. Она напомнила, что криптовалюты сейчас имеют рыночную капитализацию - более двух триллионов долларов, криптовалютой используют 200 миллионов человек по всему миру.

Фитцпатрик сообщила, что фонд также имеет некоторое количество криптомонет. «Но больше, чем немного», - уточнила она.

Вместе с тем, Фитцпатрик отметила, что сами криптомонеты менее интересны других инструментов на рынке.

В настоящее время 1 биткоин стоит более $50000, или около 4 миллионов рублей.

Рынки,Джордж Сорос,Bloomberg,
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