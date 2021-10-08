Газ из России назвали единственным спасением для Европы

Европа столкнется с нехваткой газа, если зима будет холодной. Тогда единственным спасением для региона станут дополнительные поставки из России, передает Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию Wood Mackenzie.

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«Если Европа и Азия столкнутся с холодной зимой, газа не хватит для удовлетворения спроса, если только дополнительные объемы не поступят из России», — заявил вице-президент компании Массимо Ди Одоардо.

По подсчетам Wood Mackenzie, к концу октября в европейских хранилищах будет 87 миллиардов кубометров. Из них при нормальных погодных условиях для отопления зимой будет использовано около 58 миллиардов. Оставшиеся запасы компания назвала достаточными. Однако холодная зима увеличит спрос вплоть до еще 20 миллиардов кубометров, и тогда, по словам Ди Одоардо, «Европа будет полностью зависеть» от дополнительных поставок из России.

Аналитик сообщил, что запуск «Северного-потока-2» до конца года дополнительно обеспечит до 12,5 миллиарда кубометров газа. Однако Ди Одоардо добавил, что, помимо этого понадобится примерно такой же объем газа, проходящего через Украину. Он предупредил, что холодная зима в России вынудит «Газпром» выбирать между увеличением поставок либо по «Северному-потоку-2», либо по украинским газопроводам, но не по обоим направлениям. «Цены на газ в Европе этой зимой могут взлететь до небес», — подытожил Ди-Одоардо.

Тем временем правительство Германии заявило об отсутствии каких-либо преград для запуска проекта. 4 октября первую нитку газопровода начали заполнять газом.