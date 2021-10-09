Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Какие продукты в России чаще всего оказываются фальсификатом: ТОП-3

Ювелина Бернст
1 час назад

Эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют на российских прилавках. Об этом пишет агентство «Прайм»

Какие продукты в России чаще всего оказываются фальсификатом: ТОП-3
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Молочные продукты. В группе риска находятся масло, сметана, сыры. В этих продуктах большое количество жиров. И производители часто пытаются удешевить свой товар заменой молочного жира на другой, более дешевый, животный жир. То же касается и молока и молочных напитков с длинным сроком годности. Такую подделку вычислить непросто, утверждают эксперты.

Икра. Икру имитируют, используя рыбий жир или морские водоросли и рыбный бульон. Это отражается на этикетке в разделе «Состав», обращают внимание эксперты. Также замок на оригинальном продукте должен находиться сверху банки, на ней должны присутствовать гравировка с датой изготовления, обозначение ГОСТа и информация о месте изготовления.

Рыбные консервы. Специалисты рекомендуют сравнивать надписи на этикетке консервов и на дне или крышке банки. Если информация не совпадает, значит, консервы поддельные.

Чтобы не стать жертвой недобросовестных производителей, эксперты также посоветовали не покупать продукты на стихийных рынках, в нерасфасованном виде и без маркировки.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители