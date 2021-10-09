Какие продукты в России чаще всего оказываются фальсификатом: ТОП-3

Эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют на российских прилавках. Об этом пишет агентство «Прайм»

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Молочные продукты. В группе риска находятся масло, сметана, сыры. В этих продуктах большое количество жиров. И производители часто пытаются удешевить свой товар заменой молочного жира на другой, более дешевый, животный жир. То же касается и молока и молочных напитков с длинным сроком годности. Такую подделку вычислить непросто, утверждают эксперты.

Икра. Икру имитируют, используя рыбий жир или морские водоросли и рыбный бульон. Это отражается на этикетке в разделе «Состав», обращают внимание эксперты. Также замок на оригинальном продукте должен находиться сверху банки, на ней должны присутствовать гравировка с датой изготовления, обозначение ГОСТа и информация о месте изготовления.

Рыбные консервы. Специалисты рекомендуют сравнивать надписи на этикетке консервов и на дне или крышке банки. Если информация не совпадает, значит, консервы поддельные.