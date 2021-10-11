Акции Сбербанка поставили рекорд

Стоимость обыкновенных акций Сбербанка в ходе торгов 11 октября на максимуме поднималась до 380,9 рубля, к моменту написания новости цена, по данным Московской биржи, составляла 379,92 рубля (рост на 1,85 процента).

Таким образом, бумаги поставили очередной рекорд. Предыдущий был достигнут 6 октября, когда максимальная стоимость обыкновенных акций составляла 375,48 рубля. Стоимость привилегированных бумаг к моменту написания новости составляла 348,35 рубля (плюс 1,42 процента), в ходе торгов также поднималась до рекордных 350,13 рубля.

7 октября банк объявил финансовые результаты по итогам девяти месяцев 2021 года. Чистая прибыль на годовом уровне выросла в 1,7 раза, достигнув 936,7 миллиарда рублей. Рентабельность капитала составила 25,5 процента.