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Акции Сбербанка поставили рекорд

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад

Стоимость обыкновенных акций Сбербанка в ходе торгов 11 октября на максимуме поднималась до 380,9 рубля, к моменту написания новости цена, по данным Московской биржи, составляла 379,92 рубля (рост на 1,85 процента).

Акции Сбербанка поставили рекорд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Таким образом, бумаги поставили очередной рекорд. Предыдущий был достигнут 6 октября, когда максимальная стоимость обыкновенных акций составляла 375,48 рубля. Стоимость привилегированных бумаг к моменту написания новости составляла 348,35 рубля (плюс 1,42 процента), в ходе торгов также поднималась до рекордных 350,13 рубля.

7 октября банк объявил финансовые результаты по итогам девяти месяцев 2021 года. Чистая прибыль на годовом уровне выросла в 1,7 раза, достигнув 936,7 миллиарда рублей. Рентабельность капитала составила 25,5 процента.

Розничный портфель в сентябре превысил 10 триллионов рублей. Кредиты также побили рекорд: размер их выдачи составил 534 миллиарда рублей. Дивидендная политика банка предполагает выплаты в размере 50 процентов от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. За 2020 год дивиденды достигли рекордной суммы в 422,4 миллиарда рублей.

Рынки,Сбербанк России,
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