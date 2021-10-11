Стоимость нефти Brent взлетела

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,03%. На 12:38 мск она достигла $84,05 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки. Это произошло впервые с октября 2018 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на 2,7%, до $81,49 за баррель.

5 октября стоимость бочки нефти Brent превысила $83 впервые с 10 октября 2018 года. За последние три месяца Brent подорожала на 13% на фоне восстановления экономик от последствий пандемии, роста спроса и энергетического кризиса в Европе.