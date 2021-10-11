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Стоимость нефти Brent взлетела

Лера Букина
1 час назад

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,03%. На 12:38 мск она достигла $84,05 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки. Это произошло впервые с октября 2018 года.

Стоимость нефти Brent взлетела
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на 2,7%, до $81,49 за баррель.

5 октября стоимость бочки нефти Brent превысила $83 впервые с 10 октября 2018 года. За последние три месяца Brent подорожала на 13% на фоне восстановления экономик от последствий пандемии, роста спроса и энергетического кризиса в Европе.

Цены на газ в Европе рухнули

Ранее в докладе Министерства финансов России об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» сообщалось, что спрос на нефть во всем мире может упасть до катастрофической отметки. Это произойдет в том случае, если Китай и Евросоюз достигнут своих целей по декарбонизации. По данным Минфина, долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными.

Рынки,Минфин,ЕС,
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