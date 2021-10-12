Песков объяснил рост цен в РФ ситуацией на внешних рынках и посткризисной волатильностью

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Рост цен в России связан со складывающейся на внешних рынках ситуацией и посткризисной волатильностью, однако это влияние удается "значительно амортизировать". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнет для цен", - сказал Песков.