Цены на газ в Европе пошли вверх

Стоимость газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг преодолела $1200 за тысячу куб. м, достигнув почти $1230, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Цена на ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах повышалась до $1229,4 за тысячу куб. м, или 102,5 евро за МВт/ч.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейские партнеры пока не обращались по линии правительства с просьбой нарастить поставки газа.

В течение нескольких недель в сентябре и начале октября цены на газ в Европе непрерывно повышались и установили несколько рекордов. Днем 6 октября она достигла $1969 за тысячу кубометров. Однако в ходе дальнейшей торговой сессии котировки резко опустились. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее журналистам, что в настоящее время российская сторона максимально увеличила поставки газа в Европу.