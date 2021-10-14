Цены на газ в Европе пошли вверх

Стоимость газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг преодолела $1200 за тысячу куб. м, достигнув почти $1230, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена на ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах повышалась до $1229,4 за тысячу куб. м, или 102,5 евро за МВт/ч.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейские партнеры пока не обращались по линии правительства с просьбой нарастить поставки газа.
В течение нескольких недель в сентябре и начале октября цены на газ в Европе непрерывно повышались и установили несколько рекордов. Днем 6 октября она достигла $1969 за тысячу кубометров. Однако в ходе дальнейшей торговой сессии котировки резко опустились. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее журналистам, что в настоящее время российская сторона максимально увеличила поставки газа в Европу.
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики заявил, что мировая экономика успешно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией, увеличивается спрос на энергоносители и, как следствие, растут цены на них. При этом, по его словам, причиной резкого роста цен на газ в Европе стали не только эти факторы, но и «резкие необдуманные действия» и ошибки властей ЕС.