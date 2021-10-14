Новак озвучил причину газового кризиса в Европе

Европа выбирает принцип "на авось" при формировании запасов газа, заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.

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"Сейчас потребители европейские пожинают плоды того, что была несбалансированная политика по созданию условий формирования энергетического баланса в Европе", - сказал он. "Здесь нужно иметь необходимые резервы для прохождения осенне-зимнего периода, должны быть сформированы запасы для учета самых низких температур, самых длинных периодов прохождения", - подчеркнул Новак.

"А не так, чтобы на авось проживем. Если на авось, как это происходило в последние годы, вот получается, что замыкающая цена при отсутствия предложения формирует высокую цену", - пояснил он.

Новак отметил, что причиной волатильности и энергокризиса в Европе стало некачественное планирование энергобаланса. "Основная проблема идет от некачественного планирования баланса спроса и предложения, энергетических ресурсов, которые приводят к колебаниям, волатильности и дефицитам", - сказал Новак.

По его словам, в ЕС никто не планирует спрос на газ, предложение. "Есть надежда только на невидимую рынку руку, которая будет обеспечивать поставки газа", - добавил он.

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