Эксперт объяснил резкое укрепление рубля

На укрепление рубля в этом октябре влияет постпандемийное восстановление мировой экономики, порождающее высокие цены на сырье. Таким мнением с "Рамблером" поделился управляющий стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

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"На мировых биржах наблюдаются позитивные настроения, мировая экономика восстанавливается после провала прошлого года, также влияет рост цен на сырье.

По мнению Суверова, важную роль в укреплении рубля играет и мягкая денежная политика ведущих стран, стимулирующая инвесторов вкладываться в рискованные активы, такие как рубль.

"Это создаёт стимулы для роста рискованных активов, включая рубль"

По словам Суверова, такая ситуация может измениться в ноябре, если ФРС США объявит о сворачивании политики стимуляции в экономике.

"Такая ситуация может сохраняться до объявления ФРС более агрессивного плана по сворачиванию стимулов. Это может произойти уже в ноябре"