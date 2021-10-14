Эксперт объяснил резкое укрепление рубля

На укрепление рубля в этом октябре влияет постпандемийное восстановление мировой экономики, порождающее высокие цены на сырье. Таким мнением с "Рамблером" поделился управляющий стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
"На мировых биржах наблюдаются позитивные настроения, мировая экономика восстанавливается после провала прошлого года, также влияет рост цен на сырье.
По мнению Суверова, важную роль в укреплении рубля играет и мягкая денежная политика ведущих стран, стимулирующая инвесторов вкладываться в рискованные активы, такие как рубль.
"Это создаёт стимулы для роста рискованных активов, включая рубль"
По словам Суверова, такая ситуация может измениться в ноябре, если ФРС США объявит о сворачивании политики стимуляции в экономике.
"Такая ситуация может сохраняться до объявления ФРС более агрессивного плана по сворачиванию стимулов. Это может произойти уже в ноябре"
Курс доллара к рублю на Московской бирже упал до 71,34. Это рекордное значение с июля 2020 года.