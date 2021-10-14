Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 83.91
Войти в почту

Эксперт назвал факторы укрепления рубля

Роман Кирьянов
43 минуты назад

На укрепление рубля в этом октябре влияет постпандемийное восстановление мировой экономики, порождающее высокие цены на сырье. Таким мнением с "Рамблером" поделился управляющий стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Эксперт объяснил резкое укрепление рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На мировых биржах наблюдаются позитивные настроения, мировая экономика восстанавливается после провала прошлого года, также влияет рост цен на сырье.

По мнению Суверова, важную роль в укреплении рубля играет и мягкая денежная политика ведущих стран, стимулирующая инвесторов вкладываться в рискованные активы, такие как рубль.

"Это создаёт стимулы для роста рискованных активов, включая рубль"

По словам Суверова, такая ситуация может измениться в ноябре, если ФРС США объявит о сворачивании политики стимуляции в экономике.

"Такая ситуация может сохраняться до объявления ФРС более агрессивного плана по сворачиванию стимулов. Это может произойти уже в ноябре"

Курс доллара к рублю на Московской бирже упал до 71,34. Это рекордное значение с июля 2020 года.

Рынки,Сергей Суверов,Московская биржа,ФРС,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители