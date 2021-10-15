Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
Пробки 2 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Курсы доллара и евро рекордно упали

Lenta.ru
21 час назад

Курсы доллара и евро рекордно упали
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Курсы доллара и евро в ходе торгов 15 октября снизились, свидетельствуют данные Московской биржи. Стоимость доллара падала на минимуме до 71,09 рубля, самого низкого уровня с июля 2020 года, евро — до 82,55 рубля (также рекорд за аналогичный период).

На время подготовки материала доллар стоил 71,17 рубля (минус 17 копеек), евро — 82,61 (минус 10 копеек). В предыдущий раз доллар обновил минимум 14 октября.

Рубль поддерживает рекордная стоимость нефти: на торгах 15 октября котировки превышали значения осени 2018 года. На время написания новости стоимость декабрьского фьючерса равнялась 84,79 доллара за баррель, на максимуме она достигала 85,1 доллара (плюс 1,2 процента).

Стоимость американской марки WTI на момент подготовки материала составляла 82 доллара, на максимуме 82,29 доллара, рост также составлял 1,2 процента. Ранее вице-премьер России Александр Новак не исключил, что нефть может подорожать и до 100 долларов за баррель к концу нынешнего года.

Рынки,Александр Новак,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители