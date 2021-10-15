Курсы доллара и евро рекордно упали

Курсы доллара и евро в ходе торгов 15 октября снизились, свидетельствуют данные Московской биржи. Стоимость доллара падала на минимуме до 71,09 рубля, самого низкого уровня с июля 2020 года, евро — до 82,55 рубля (также рекорд за аналогичный период).

На время подготовки материала доллар стоил 71,17 рубля (минус 17 копеек), евро — 82,61 (минус 10 копеек). В предыдущий раз доллар обновил минимум 14 октября.

Рубль поддерживает рекордная стоимость нефти: на торгах 15 октября котировки превышали значения осени 2018 года. На время написания новости стоимость декабрьского фьючерса равнялась 84,79 доллара за баррель, на максимуме она достигала 85,1 доллара (плюс 1,2 процента).