Стоимость биткоина перевалила за $60 тыс.

15 октября стоимость биткоина выросла на 4% и впервые с апреля превысила отметку в 60 тысяч долларов. Согласно данным крупнейшей площадки по торговле криптовалютами Binance, на 17:40 мск цена биткойна установилась на уровне 59 980 долларов, а в 17:05 достигла 60 361 доллара.

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Сейчас криптовалюта продолжает торговаться возле отметки в 60 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 4,24%, до 59,83 тысячи долларов. Общая капитализация всех выпущенных BTC (более 713 тысяч монет) превышает 1,129 трлн долларов.

Напомним, что предыдущий рекорд по цене был установлен 14 апреля – тогда цена во время торгов достигла 64 854 долларов. После монета пошла на спад и к 21 июня достигла минимума в 28 805 долларов.