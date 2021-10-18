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Цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с октября 2018 года

Деловая газета "Взгляд"иещё 11
56 минут назад

Мировые цены на нефть ускорили рост до 1%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти марки Brent превысила $86
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 7.06 цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,07% – до 85,77 доллара за баррель, минутами ранее цена Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,46%, до 83,49 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI – на 1,42%, до 82,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть растут в понедельник утром на фоне перспектив роста спроса. «Постепенное снятие ограничений из-за COVID-19 во всем мире также, вероятно, поможет восстановлению потребления топлива», – заявили Wall Street Journal аналитики ANZ, отметив новости о том, что США откроют свои границы для полностью вакцинированных иностранных путешественников, начиная со следующего месяца.

Кроме того, на прошлой неделе МЭА предупредило, что высокие цены на природный газ повысят спрос на нефть.

Рынки,Цена на нефть,Международное энергетическое агентство,Wall Street Journal,РИА Новости,
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