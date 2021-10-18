Цена нефти марки Brent превысила $86

Мировые цены на нефть ускорили рост до 1%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Фото: ТАСС ТАСС

По состоянию на 7.06 цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,07% – до 85,77 доллара за баррель, минутами ранее цена Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,46%, до 83,49 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI – на 1,42%, до 82,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть растут в понедельник утром на фоне перспектив роста спроса. «Постепенное снятие ограничений из-за COVID-19 во всем мире также, вероятно, поможет восстановлению потребления топлива», – заявили Wall Street Journal аналитики ANZ, отметив новости о том, что США откроют свои границы для полностью вакцинированных иностранных путешественников, начиная со следующего месяца.