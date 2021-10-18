Минск увеличил объем секретного экспорта в Россию

Белоруссия увеличила объём секретного экспорта в Россию. Около 15% вывезенных товаров за семь месяцев 2021 года было скрыто в белорусской статистике.

Об этом пишет РБК со ссылкой на базу данных Национального статистического комитета республики.

Обычно «Белстат» засекречивает информацию об объёме и стоимости поставок табака, химических радиоактивных элементов, драгоценных металлов, летательных аппаратов и запчастей к ним, оружия и боеприпасов. С 2021 года в этот перечень также добавились нефть, минеральные удобрения, тракторы и грузовики.