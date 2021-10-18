Цены на газ выросли после отказа «Газпрома» увеличить транзит через Украину

Стоимость газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $1200 за 1 тысячу куб. м на фоне новостей об отказе «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в ноябре. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 15:49 мск поднялась до $1201,6 за 1 тысячу куб. м, или €98,62 за МВт/ч.

Максимально стоимость газа достигала $1292 за тысячу куб. м, или €107,77 за МВт/ч по состоянию на 13:20 мск. После этого она начала снижаться.

На открытии торгов на лондонской бирже ICE 18 октября цена газа упала почти до $980 за 1 тысячу куб. м.

Согласно данным платформы RBP, «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь на аукционе в понедельник, 18 октября, которые были предложены «Оператором ГТС Украины».

Ранее заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил телеканалу bTV о выполнении Россией долгосрочных контрактов по поставкам газа в Евросоюз в полном объеме и об отсутствии признаков манипулирования ценами на газовом рынке.