Газовый кризис: США и Китай нанесут новый удар по Европе

Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе, заявил немецкий телеканал N-TV.

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«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», – передает РИА Новости материал телеканала.

Крупные китайские предприятия находятся сейчас на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. В Пекине рассчитывают, что договор будет подписан до конца этого года.

Россия, полагает N-TV, могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам. Однако экспортные возможности Москвы, как отмечает автор материала, ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ и того факта, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.

Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.