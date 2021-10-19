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Назван усугубляющий энергокризис в Европе фактор

Деловая газета "Взгляд"
3 часа назад

Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе, заявил немецкий телеканал N-TV.

Газовый кризис: США и Китай нанесут новый удар по Европе
Фото: ReutersReuters

«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», – передает РИА Новости материал телеканала.

Крупные китайские предприятия находятся сейчас на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. В Пекине рассчитывают, что договор будет подписан до конца этого года.

Россия, полагает N-TV, могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам. Однако экспортные возможности Москвы, как отмечает автор материала, ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ и того факта, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.

На Украине начался газовый кризис

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.

Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Рынки,Ангела Меркель,Андрей Келин,Александр Новак,Владимир Путин,РИА Новости,
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