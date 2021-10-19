Аналитики спрогнозировали укрепление рубля

В ближайшие недели курс рубля может укрепиться. По данным аналитиков, курс доллара может опуститься ниже 70 рублей, а курс евро — до 80, пишут «Известия».

Главную роль в укреплении рубля играет взлет цен на сырье. Причиной роста нацвалюты стало увеличение стоимости не только нефти, но и газа, угля и металлов, заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Эксперт отметил, что рубль абсолютно оправданно выглядит сильнее по сравнению с конкурентами из развивающихся стран и демонстрирует одну из самых сильных динамик к доллару среди крупных экономик.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, доллар и евро обновили годовые минимумы к рублю из-за продолжающегося скачка цен на основные экспортно-сырьевые продукты России.

Кроме того, на укрепление рубля повлияли улучшение спроса международных инвесторов на рисковые активы, а также ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Центробанка и налоговый период, добавил Васильев.

Однако усиление позиций рубля носит временный характер, считают эксперты. Согласно прогнозам аналитиков, к концу текущего года нацвалюта в среднем будет торговаться в диапазоне 70-74 рубля за доллар и 82-84 рубля за евро.