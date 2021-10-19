Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.67
Войти в почту

Аналитики спрогнозировали укрепление рубля

Lenta.ru
2 часа назад

В ближайшие недели курс рубля может укрепиться. По данным аналитиков, курс доллара может опуститься ниже 70 рублей, а курс евро — до 80, пишут «Известия».

Аналитики спрогнозировали укрепление рубля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Главную роль в укреплении рубля играет взлет цен на сырье. Причиной роста нацвалюты стало увеличение стоимости не только нефти, но и газа, угля и металлов, заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Эксперт отметил, что рубль абсолютно оправданно выглядит сильнее по сравнению с конкурентами из развивающихся стран и демонстрирует одну из самых сильных динамик к доллару среди крупных экономик.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, доллар и евро обновили годовые минимумы к рублю из-за продолжающегося скачка цен на основные экспортно-сырьевые продукты России.

Кроме того, на укрепление рубля повлияли улучшение спроса международных инвесторов на рисковые активы, а также ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Центробанка и налоговый период, добавил Васильев.

Однако усиление позиций рубля носит временный характер, считают эксперты. Согласно прогнозам аналитиков, к концу текущего года нацвалюта в среднем будет торговаться в диапазоне 70-74 рубля за доллар и 82-84 рубля за евро.

Ранее сообщалось, что Центробанк (ЦБ) оценивает влияние динамики курса рубля на инфляцию как нейтральное. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов рассказал, что курс рубля сейчас там же, где он был год назад, и даже стал немного крепче. При этом он отметил, что с учетом всей накопленной за это время инфляции российская валюта укрепилась в реальном выражении.

Рынки,Кирилл Тремасов,Центральный банк России,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители