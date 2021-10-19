Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс доллара обновил минимальные годовые значения по отношению к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи. На 11:24 мск «американец» потерял 30 копеек и составил 70,99 рубля.
Курс евро поднялся на 3 копейки, до 82,73 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до $84,74 доллара за баррель.
Ранее в Счетной палате рассказали, что у рубля есть шансы на укрепление в 2022 году благодаря жесткой кредитно-денежной политике Центробанка, растущему экспорту и высоким ценам на нефть. Это следует из заключения СП на проект федерального бюджета (2022–2024 годы).
В Счетной палате отметили, что расширение торгового баланса до десяти процентов ВВП в 2022 году должно оказать поддержку российской валюте. Дополнительными факторами стабильности рубля могут стать рост инвестиций и приток капитала, подчеркнули в СП. Базовый вариант макроэкономического прогноза предполагает, что доллар в 2022 году составит 72,1 рубля.