Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс доллара обновил минимальные годовые значения по отношению к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи. На 11:24 мск «американец» потерял 30 копеек и составил 70,99 рубля.

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Курс евро поднялся на 3 копейки, до 82,73 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до $84,74 доллара за баррель.

Ранее в Счетной палате рассказали, что у рубля есть шансы на укрепление в 2022 году благодаря жесткой кредитно-денежной политике Центробанка, растущему экспорту и высоким ценам на нефть. Это следует из заключения СП на проект федерального бюджета (2022–2024 годы).