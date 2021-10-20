"Известия": уплату налогов с дивидендов иностранных акций в России могут упростить

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мосбиржа подготовила поправки в Налоговый кодекс, благодаря которым брокеры и депозитарии смогут выполнять функции налогового агента по дивидендам иностранных ценных бумаг, выплачиваемым частным инвесторам из России. Об этом газете "Известия" рассказал управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков.

"Нововведение существенно упростит жизнь розничным инвесторам. Так как в случае принятия поправок им не придется самостоятельно заполнять все необходимые документы для российской налоговой службы. А брокеры, в свою очередь, снизят издержки при обслуживании клиентов", - подчеркнул Владимир Гусаков.

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В Мосбирже пояснили газете, что если брокеры и депозитарии смогут выполнять функции налогового агента, то траты компаний на консультантов сократятся. Кроме этого, изменения в Налоговом кодексе помогут сократить ставку налога в отдельных случаях с 43% до 13%, а инвесторов освободят от обязанности отчитываться перед налоговой службой РФ.

Согласно данным газеты, проект документа сейчас находится на рассмотрении в НФА и НАУФОР, а затем будет внесен в комитет Госдумы по финрынку.

Отмечается, что в официальном порядке в Банк России данная инициатива не поступала. Однако в регуляторе рассказали "Известиям", что в целом поддерживают предложения по упрощению фискального администрирования операций с ценными бумагами для инвесторов. В БКС, "Финаме", "Фридом Финанс", Сбербанке, МКБ и Совкомбанке подчеркнули, что поправки облегчат жизнь частным инвесторам, так как им не нужно будет самостоятельно заполнять формы и сдавать отчетность в ФНС. В Сбербанке изданию отметили, что у клиентов возникают сложности со сбором и заполнением документов, и законодательная инициатива сможет им помочь в этом. В Санкт-Петербургской бирже рассказали "Известиям", что поддерживают нововведения, так как они позволят профессиональным участникам предложить удобный для клиентов сервис и повысить привлекательность российского рынка международных акций.