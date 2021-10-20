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Российский фондовый рынок закрылся ростом

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад

Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов в среду, 20 октября. Индекс Мосбиржи приблизился к историческому максимуму, установленному 14 октября. Для достижения рекорда не хватило двух пунктов. На закрытии торгов на Московской бирже индекс Мосбиржи составил 4287,52 пункта (плюс 0,26 процента), индекс РТС — 1904,77 пункта (плюс 0,25 процента).

Российский фондовый рынок закрылся ростом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лидерами из числа «голубых фишек» стали «Полюс» (плюс 1,38 процента, до 14 070 рублей за акцию), «Полиметалл» (плюс 1,19 процента, до 1363 рублей) и «Татнефть» (плюс 0,89 процента, до 578,1 рубля). Больше всего подешевели акции НЛМК (минус 0,88 процента, до 220,26 рубля за акцию), «Магнита» (минус 0,97 процента, до 6299 рублей) и Сбербанка (минус 0,57 процента, до 371,07 рубля).

Курс доллара на 18:40 мск составил 70,88 рубля (плюс 0,01 рубля), курс евро — 82,53 рубля (плюс 0,1 рубля). Курс биткоина обновил установленный в апреле исторический максимум в 64,8 тысячи долларов за штуку. На 18:40 мск биткоин торговался по 66 641 доллару.

Нефть марки Brent стоила 82,59 доллара за баррель (плюс 0,17 процента), марки WTI — 82,59 доллара (плюс 0,18 процента). Газовые фьючерсы торговались по 1150 долларов за тысячу кубометров.

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