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Число премиальных клиентов СберПервого в 3 квартале 2021 года выросло на 4,3%

Газета.Ruиещё 1
8 часов назад

Премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка СберПервый подвел итоги работы 3 квартала 2021 года. По его итогам число клиентов увеличилось на 4,3% и составило 98 618 человек. В то же время CSI (customer satisfaction index, индекс удовлетворенности) вырос с 95,3 до 95,6. Портфель инвестиций за данный период вырос на 5,4% и составил 1,5 трлн рублей. В 3 квартале 2021 года клиенты больше всего инвестировали в продукты управляющей компании (43%), рублевые облигации (16%) и акции (14%). "Третий квартал стал для нас очень удачным по целому ряду направлений. Прежде всего нас радует продолжающийся рост числа клиентов: люди все чаще доверяют Сберу управление своими финансами. Мы вплотную приближаемся к круглой цифре 100 тысяч, и я полагаю, что мы достигнем ее уже в ближайшие месяцы. Мы продаем клиентам инвестиционные продукты с учетом их склонности к риску, целям и потребностям, что позволяет выбрать самый подходящий для каждого клиента продукт из нашей широкой линейки. На рост числа клиентов также влияют удобные и функциональные дистанционные каналы обслуживания, в первую очередь, мобильный банк, и доступны крупные денежные переводы онлайн - до 20 млн руб.", - отметила руководитель СберПервого Мария Поденко. СберПервый – премиальный формат обслуживания клиентов банка, предлагающий эксклюзивные решения для преумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить в 150 офисах банка по всей России.

Число премиальных клиентов СберПервого в 3 квартале 2021 года выросло на 4,3%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Рынки,Сбербанк России,
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