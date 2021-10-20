Курс биткоина 20 октября достиг 66 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinGecko. Стоимость самой популярной криптовалюты мира, таким образом, побила исторический рекорд, установленный в апреле — 64,8 тысячи долларов.

За сутки стоимость биткоина выросла почти на 5 процентов, за неделю — более чем на 17 процентов. Капитализация достигла 1,2 триллиона долларов. Криптовалюта дорожает с середины октября — 15-го числа ее курс превысил 60 тысяч долларов, а 19-го приблизился к историческому максимуму.

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По оценкам Bloomberg, рост поддержал оптимизм, связанный с началом торгов на бирже в США первого связанного с биткоином биржевого фонда (ETF) 19 октября. Объем торгов, по подсчетам агентства, приблизился к миллиарду долларов. «Это решающий момент. Уже не идет речи о том, продолжит ли существовать этот тип активов или нет: я думаю, это действительно значимая историческая отметка в целом для класса цифровых активов», — отмечает глава криптоконсалтинговой компании Джесс Праудман.

В начале октября биткоину предсказали еще более существенный рост. По прогнозам трейдера Дмитрия Лаврова, самая популярная криптовалюта поднимется до 100 тысяч долларов.

«Я думаю, для всех вас очевидно, что рынок криптовалюты оптимистичен, и у биткоина есть все, чтобы достичь 100 тысяч долларов, не так ли? Цена преодолела основное сопротивление. Дорога к самому высокому значению за все время и выше открыта!» — написал Лавров.

Специалисты бизнес-школы Кембриджского университета подсчитали, что Россия увеличила свою долю в глобальной добыче биткоинов с 6,8% в июне 2021 года до 11% в октябре. Тем самым страна вошла в топ-3 мировых добытчиков первой криптовалюты. Лидируют в списке США с показателем в 35,4%, на втором месте — Казахстан (18,1%). В лидерах также оказались Канада, Ирландия, Малайзия, Германия и Иран.

По сравнению с июнем США увеличили свою долю в мировом объёме добычи биткоинов более чем в два раза, Казахстан — на 10%. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению экономистов, Россия, США и Казахстан смогли нарастить долю в глобальной добыче биткоинов из-за того, что власти в Китае ограничили майнинг цифровых монет. Ещё в сентябре 2019 года на китайские компании приходилось 75% всей добычи, но уже к первой половине 2021 года объём упал до 46%.

Летом 2021 года некоторые провинции Китая назвали добычу биткоинов незаконной, а 24 сентября Народный банк КНР запретил все сделки с криптовалютой на территории страны.

Из-за действий Пекина объём общемировой добычи биткоинов в июне сократился на 38%. При этом за последующие месяцы криптофермам удалось вернуться к прежним показателям. По данным экспертов, это свидетельствует об их переезде в другие страны.

Среди лидеров по объёму добычи биткоинов специалисты также назвали Канаду (9,5%), Ирландию (4,7%), Малайзию (4,6%), Германию (4,5%) и Иран (3,1%).

Майнеры биткоина из-за популярности криптовалюты достигли нового рекорда по потреблению электричества, превысив пиковый показатель 2020 года. Из-за низкой энергоэффективности компьютеров для майнинга энергопотребление составило 67 ТВт ч в сутки. Специалисты считают, что к концу 2021 года показатель может перевалить за 91 ТВт ч, что равно энергопотреблению целой страны — Пакистана.

Как сообщает Bloomberg, стоимость и популярность биткоина растут, и к его производству присоединяются всё больше майнеров с низкоэффективными компьютерами — их оборудование потребляет слишком много электричества.

Из-за стремительно растущего расхода энергии перед рынком криптовалют встали две серьёзные проблемы — повышение эффективности майнинга и переход на низкоуглеродные источники энергии. Экологи напомнили, что добыча биткоинов увеличивает выбросы углерода в атмосферу, тем самым воздействуя на мировой климат.

Майнинг — это процесс производства цифровых денег, при котором устройства обрабатывают данные при помощи сложных математических алгоритмов. Программное обеспечение рассчитано на выполнение сложных вычислений блока транзакций в среднем за 10 минут. Так как майнерам необходимо очень мощное оборудование, на процесс уходит очень много электроэнергии.

7 сентября курс биткоина обрушился после отказа Кремля узаконить криптовалюту. Легализация этого цифрового актива ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе, не принесёт, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские нефтяные компании предложили использовать свои месторождения для добычи криптовалюты, пишет «Коммерсантъ». Обсуждением идеи занялись Минпромторг, Минцифры и Центробанк.

Нефтяники предлагают майнить криптовалюту на электричестве, полученном с использованием попутного нефтяного газа (ПНГ), который выделяется при добыче нефти. Минпромторг направил письмо в ЦБ с просьбой оценить правомерность такого предложения.

Собеседник издания, близкий к Минпромторгу, заявил, что одна из крупных российских нефтедобывающих компаний хотела бы масштабировать свой проект по майнингу криптовалюты. Пока официально такой проект в России есть только у «Газпром нефти». В 2020 году компания начала майнить криптовалюту на своем месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным журнала о биткоине Forklog, за месяц «Газпром нефть» добыла 1,8 биткоина.

Эксперты считают предложение спорным. С одной стороны, существует невыгодный для транспортировки газ, из которого можно получить электроэнергию. С другой — для нефтяников этот бизнес непрофильный и затратный, поскольку им придется оплачивать обслуживание центров обработки данных (ЦОДов), отметил глава Ассоциации участников отрасли ЦОДов Игорь Дорофеев. Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев напомнил, что, хотя в стране нет законодательного запрета на майнинг, криптовалюту нельзя обменять или использовать как средство оплаты. Журавлев не исключает вариант, при котором нефтяники предоставят избыточные мощности для инвесторов из Китая, где в сентябре запретили криптовалюты.э

В России задумали урегулировать взимание налогов с компаний, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, которые занимаются майнингом криптовалют. Прописать в законодательстве вопрос налогообложения такой деятельности призвал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, сообщает Finversia.

«У нас не запрещается майнинг, но при этом регулирование этого вопроса четко еще не прописано», — заявил депутат и отметил, что закон «О цифровых финансовых активов» (ЦФА) надо серьезно доработать.

Закон действует с 1 января 2021 года и определяет криптовалюту как имущество. Граждане могут заключать сделки с ней, хоть и не в качестве средства платежа, и обязаны платить налог. Однако в законе нет понятия майнинга — добычи криптовалют. Майнеры не имеют правового статуса, а их деятельность не лицензируется и не облагается налогом.

Аксаков в сентябре уже предлагал внести майнинг в реестр видов предпринимательской деятельности. На отсутствие регулирования добычи криптовалюты в октябре пожаловался и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, никем не контролируемые майнеры используют много электроэнергии, что приводит к повышенным нагрузкам на электросети.

Банк России заинтересовался инвестициями россиян в криптовалюты. Центробанк начал изучать объем вложений, чтобы разработать стратегию защиты вкладчиков. По мнению регулятора, такие инвестиции являются «потенциально очень значимой проблемой», так как «многие ищут легкого заработка, не понимая огромные риски». Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью Reuters, частично опубликованном на сайте банка.

Для оценки заинтересованности жителей России в покупке криптоактивов ЦБ проведет опрос участников рынка.

«Прозрачность этого рынка очень низкая и у нас, и в других странах. Нужно работать и над данными, и над повышением уровня осведомленности граждан о рисках таких вложений — ничем не обеспеченных», — пояснила Данилова.

Меры защиты от рисков разработать сложно, так как криптовалютный рынок является международным, и россияне могут инвестировать в него через иностранных посредников. «На некоторых крупных иностранных биржах торгуются деривативы на криптовалюту, которые несут огромные риски», — сказала Данилова, комментируя возможный запрет покупки криптовалют. Представитель ЦБ напомнила, что биткоин и другие валюты очень волатильны, что, с одной стороны, привлекает инвесторов из-за возможности быстро заработать, а с другой, угрожает большими потерями.

В сентябре в ЦБ сообщили, что намерены ограничить покупки криптовалюты. Первый зампред регулятора Сергей Швецов заявил, что рынок криптовалют «как высокотехнологичная финансовая пирамида может развалиться в ноль». По его словам, Банк России ведет работу с банковской системой, чтобы она начала блокировать платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, ограничивая возможности для «эмоциональных покупок» токенов.