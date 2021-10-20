Россияне бросились в магазины за одним товаром

Спрос на товары для дачи и сада осенью 2021 года вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-ритейлера «ВсеИнструменты.ру».
«Это связано с резким увеличением количества владельцев загородных участков и домов в России за время пандемии. Во многом этому способствовал локдаун прошлого года, когда многие специалисты перешли на удаленный формат работы и потянулись ближе к природе и свежему воздуху», - считают в компании.
Больше всего спрос на товары категории «Все для сада» вырос в Омске (+227%), Волгограде (+124%), Новосибирске (+111%) и Краснодаре (+73%).
Чаще всего в этой категории покупают дренажные и скважинные насосы, кусторезы, бензопилы, секаторы, штыковые лопаты, сучкорезы, выжигатели сорняков, топоры, плодосъемники и бензотриммеры. Средний чек на набор таких инструментов начинается 14,4 тысячи рублей.