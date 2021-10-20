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Россияне бросились в магазины за одним товаром

Елена Прошина
1 час назад

Спрос на товары для дачи и сада осенью 2021 года вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-ритейлера «ВсеИнструменты.ру».

Россияне бросились в магазины за одним товаром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это связано с резким увеличением количества владельцев загородных участков и домов в России за время пандемии. Во многом этому способствовал локдаун прошлого года, когда многие специалисты перешли на удаленный формат работы и потянулись ближе к природе и свежему воздуху», - считают в компании.

Больше всего спрос на товары категории «Все для сада» вырос в Омске (+227%), Волгограде (+124%), Новосибирске (+111%) и Краснодаре (+73%).

Чаще всего в этой категории покупают дренажные и скважинные насосы, кусторезы, бензопилы, секаторы, штыковые лопаты, сучкорезы, выжигатели сорняков, топоры, плодосъемники и бензотриммеры. Средний чек на набор таких инструментов начинается 14,4 тысячи рублей.

Рынки,РИА Новости,
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