Россияне бросились в магазины за одним товаром

«Это связано с резким увеличением количества владельцев загородных участков и домов в России за время пандемии. Во многом этому способствовал локдаун прошлого года, когда многие специалисты перешли на удаленный формат работы и потянулись ближе к природе и свежему воздуху», - считают в компании.