Ситимобил выгоднее со SberPay

Сбер и Ситимобил - входит в экосистему Сбера - проводят акцию «Скидка по SberPay». В рамках акции первые три поездки, оплаченные SberPay, обойдутся пользователям существенно дешевле. Размер скидки составит 20% от стоимости поездки, но не более 500 рублей. Акция продлится до 10 ноября включительно.

Мы представили платёжную систему SberPay в июле 2020 года и с тех пор наблюдаем стабильную динамику роста операций. SberPay даёт нашим клиентам сразу несколько преимуществ. При онлайн-шопинге нет необходимости вводить данные карты на сайте продавца, что обеспечивает безопасность транзакции. В момент бесконтактной оплаты смартфоном пользователь видит сумму покупки и подсказки, может проверить баланс и при необходимости поменять карту для платежа. В результате число оплат по SberPay постоянно растёт

Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка

Мы регулярно обновляем приложение, чтобы пользователям было проще и удобнее совершать поездки через наш сервис. Мы рады, что теперь они смогут оплачивать поездки с помощью SberPay, это поможет сделать поездки на такси еще более комфортными и предоставит выбор формы оплаты

Евгений Лукьянчиков

Директор по развитию бизнеса Ситимобил

SberPay позволяет совершать покупки в интернете безопасным способом – все данные по карте остаются внутри Сбербанка и не передаются другим участникам расчетов. Cервис предоставляется бесплатно всем пользователям СберБанк Онлайн и не требует установки каких-либо дополнительных программ на смартфон.

Подробнее об акции «Скидка по SberPay» — на сайте.