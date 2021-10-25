Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в понедельник, 25 октября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 4216,69 пункта (плюс 0,47 процента), индекс РТС — до 1884,75 пункта (плюс 0,36 процента).

Лидерами роста среди «голубых фишек» на 10:10 стали «Яндекс», НЛМК и «Татнефть». Акции этих компанией подорожали менее чем на процент. Подешевели только бумаги Сбербанка — до 363,58 рубля за штуку (минус 0,22 процента).

Курс доллара составил 70,37 рубля (плюс 0,04 рубля), курс евро — 81,96 рубля (плюс 0,09 рубля). Биткоин стоил 62 046,1 доллара за монету (плюс 2,21 процента).