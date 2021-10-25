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Минсельхоз: Производимых в России круп хватает для удовлетворения спроса

Российская Газетаиещё 11
2 часа назад

Производимых круп в России достаточно для удовлетворения спроса предприятий и внутреннего рынка. Об этом заявили в Минсельхозе.

Минсельхоз прокомментировал информацию о росте цен на гречку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает ведомство, объемы отечественного производства крупяных культур, в частности, гречихи, покрывают спрос предприятий и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка.

Так, по данным министерства, в этом году под гречиху были засеяны 975,9 тысячи гектар, что на 12,1 процента больше, чем в прошлом. При этом к 22 октября собрано уже 837,5 тысячи тонн урожая, что также больше прошлогодних показателей на 22 тысячи тонн. При этом в Минсельхозе не отрицают, что производителям круп приходится работать в условиях постоянного роста цен на удобрения, топливо, логистику, электричество и так далее.

Несмотря на это, сообщают в министерстве, "сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли".

Ранее сообщалось, что в ноябре гречка, овсянка и хлопья подорожают на 10-20 процентов. В качестве причины указывался рост стоимости сырья и упаковки.

Рынки,Минсельхоз,
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