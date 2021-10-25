Минсельхоз прокомментировал информацию о росте цен на гречку

Так, по данным министерства, в этом году под гречиху были засеяны 975,9 тысячи гектар, что на 12,1 процента больше, чем в прошлом. При этом к 22 октября собрано уже 837,5 тысячи тонн урожая, что также больше прошлогодних показателей на 22 тысячи тонн. При этом в Минсельхозе не отрицают, что производителям круп приходится работать в условиях постоянного роста цен на удобрения, топливо, логистику, электричество и так далее.