Опубликован список самых успешных валют 2021 года

Директор компании Единый Брокер Артем Арзамасцев составил список самых успешных валют в 2021 году. Доллар занял лидирующую позицию, пишет «Российская газета».

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По словам специалиста, американская валюта ввиду нулевых рисков вложений стала одной из лучших валютных инвестиций в этом году. Индекс доллара вырос с 90 до 94 пунктов. На основе этих данных можно сделать вывод, что он показал себя лучше, чем многие валюты других стран. Доллар остается ведущей резервной валютой мира, а США — экономическим гигантом.

Следом за долларом идет китайский юань. Его курс с начала 2021 года вырос с 6,52 до 6,38 за 1$. Это укрепление, как отметил Арзамасцев, носит фундаментальный характер. Одной из главных причин укрепления юаня эксперт назвал устойчивый рост китайской экономики. Страна быстро расправилась с последствиями пандемии COVID-19 и улучшила ряд своих экономических показателей.

Рубль в этом году также улучшил свое положение. С начала 2021 года он сумел укрепиться к доллару с 74 до 70 рублей. Эта отметка не стала для рубля барьером, российская валюта может расти дальше, отметил Арзамасцев.