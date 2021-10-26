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Российские банки разрешат перечислять деньги за рубеж по номеру телефона

Lenta.ru
2 часа назад

Кредитные организации планируют упростить денежные переводы за рубеж. Пока что речь идет о переводе средств в страны СНГ по номеру телефона, сообщают «Известия».

Банки разрешат перечислять деньги за рубеж по номеру телефона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В октябре 2021 эту функцию уже ввели в «Тинькофф». В следующем году разрешат перечислять деньги за границу по номеру телефона и другие российские банки: «Юнистрим», ДОМ.РФ и МКБ. При этом сейчас такая функция доступна только клиентам Сбера.

В Центробанке подчеркнули, что создают собственный аналогичный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП).По словам экспертов, миллионы трудовых мигрантов перечисляют средства из России, а объем рынка достигает миллиардов долларов.

«Этот способ перевода становится так же популярен у клиентов, как и переводы по номеру телефона по России. Потому как не требует никаких сложных реквизитов и средства зачисляются мгновенно. Наибольшим спросом такая услуга пользуется у трудовых мигрантов, которые отправляют переводы своим родным домой. В основном — в Таджикистан и Узбекистан», — рассказали в пресс-службе Сбера.

Ранее сообщалось, что Сбер расширил список стран для переводов с карты с выплатой наличными. Мгновенное получение наличных в офисах Western Union стало доступно еще в 11 странах Восточной Европы, включая Польшу, Черногорию, Хорватию и другие.

Рынки,КБ "Юнистрим",Тинькофф банк,Центральный банк России,газета "Известия",
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