Поляки раскритиковали просьбу концерна PGNiG к «Газпрому»

«Является ли агрессивная антироссийская политика Польши хорошей основой для пересмотра цены на газ в текущем контракте? Какой в этом смысл, если скоро истечет контракт и мы будем покупать тот же российский газ на бирже ЕС по космическим ценам? Какой смысл отрицать тот факт, что Россия обладает крупнейшими запасами газа в мире и будет ими обладать в течение еще 400 лет?», — считает пользователь под ником pytanka.