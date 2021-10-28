Поляки раскритиковали просьбу концерна PGNiG к «Газпрому»

Читатели польского издания Interia уверены, что при существующем отношении Варшавы к Москве концерну PGNiG не стоит рассчитывать на скидки со стороны «Газпрома», пишет РИА Новости.
«Является ли агрессивная антироссийская политика Польши хорошей основой для пересмотра цены на газ в текущем контракте? Какой в этом смысл, если скоро истечет контракт и мы будем покупать тот же российский газ на бирже ЕС по космическим ценам? Какой смысл отрицать тот факт, что Россия обладает крупнейшими запасами газа в мире и будет ими обладать в течение еще 400 лет?», — считает пользователь под ником pytanka.
«Это, вероятно, верх наглости в нашем исполнении — ныть по поводу снижения цены без какой-либо причины. PGNiG должно быть стыдно, ведь у нас есть сжиженный газ от дяди Сэма, мы же можем выгодно продавать его на европейском рынке, а не на коленях умолять Россию», — написал marek.
«Если вы неоднократно кого-то обижаете, то он будет добрым и снизит цену? Или наши власти совсем отстали от реальности? Путин четко сказал, что только те, кто подписывает контракты, например венгры, могут рассчитывать на более низкие цены», — подчеркнул tak myślę.
«Власти сначала прострелили себе колено стоя, а теперь снова на коленях? Извините, забыл, газ же обещали Украине и Молдове», — отметил dziwisz.
«Неужели Украина или Молдова, которым мы бездумно отдали свой газ в кризис, не смогли за него заплатить?» — удивился в свою очередь asd.
«А где же этот дешевый газ от дяди Сэма?» — задал риторический вопрос anty pisyjon.
«Наши подконтрольные янкам управленцы занимаются постоянными нападками на Россию и Белоруссию, а теперь стонут о скидке. Древняя как мир истина гласит: «Друзей нужно искать рядом, а врагов — подальше». Наши люди поступают наоборот, и эта бессмысленная политика вышла нам боком», — заключили читатели.
Польский нефтегазовый концерн PGNiG в четверг направил «Газпрому» письмо, где попросил снизить цену на поставляемый газ, изменив условия договора от 25 сентября 1996 года.
Действующее до конца 2022 года долгосрочное соглашение между компаниями предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год, но не менее 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Варшава неоднократно заявляла, что не намерена продлевать этот контракт.