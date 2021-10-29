«Резкого обвала не предвидится»: эксперт о динамике курса рубля

«Курс валюты в своем фундаментальном значении зависит от динамики, состояния, основных характеристик экономик двух стран, валюты которых мы сравниваем друг с другом. В последнее время мы видели, что курс рубля укреплялся по отношению к доллару, причем достаточно стремительными темпами. Курс доллара был выше 74 рублей, но потом за него стали давать меньше 70 рублей. Это означало, что на том отрезке времени российская экономика восстанавливалась быстрее, динамичнее, чем американская. Означало, что Америка была в некотором экономическом раздумье по поводу растущей инфляции, там велись внутренние социальные, экономические дебаты. Выход страны из пандемического застоя приостановился. И на этом участке российская экономика оказалась более эффективной в плане восстановления, что определило укрепление рубля по отношению к доллару. Причем достаточно быстро. Плюс повлияли нефтяные цены. От нефти мы в известной мере отвязались, но еще не полностью.



Как всегда происходит в таких достаточно динамичных курсовых колебаниях, оказывается, что курс проскакивает свое естественное и экономически обусловленное значение. По инерции проскакивает мимо той точки, где он должен был бы остановиться, после чего неизбежно возникает коррекция до тех значений, которые обусловлены этими внутриэкономическими фундаментальными факторами. Это мы и видим: доллар медленно, постепенно восстанавливает свои позиции по отношению к рублю. Или рубль сдает свои позиции по отношению к доллару. Но мы должны понимать, что, судя по всему, укрепление рубля по отношению к доллару - это был не конъюнктурный момент, а это действительно было обусловлено серьезными макроэкономическими факторами.



Рубль продолжит свою коррекцию, но, я думаю, что коррекция не пересечет отметку в 72 рубля за доллар. Скорее всего, курс доллара останется в промежутке между 71 и 72 рублями. Это будет уже означать новое соотношение рубля по отношению к доллару. Во всяком случае, на данный момент. И в течение некоторого времени это продолжится. Именно вокруг этих значений будут происходить колебания, которые всегда происходят из-за конъюнктурных влияний.



Единственное, что может настораживать в этом прогнозе и скорректировать его в сторону удешевления рубля по отношению к доллару (пока это гипотетическое предположение): у нас развивается инфляция. Пока она ограничивается сферой потребительских товаров, причем преимущественно товаров повседневного спроса. Тем не менее в общей инфляции Росстат нам тоже дает цифры под 8%. А это свидетельствует о том, что позиции рубля все-таки не так прочны, как хотелось бы, как это было еще совсем недавно. И если рубль дешевеет по отношению к товарам (инфляция), соответственно, нельзя сказать, что его позиции по отношению к валюте другой страны на сто процентов устойчивы.



Однако резкого обвала, резкой девальвации рубля не предвидится. Потому что нет никаких предпосылок и факторов, которые бы указывали на то, что рубль может как-то радикально обрушиться по отношению к доллару. Как-то ослабевать в таком ползучем, неспешном варианте - может быть. Но пока колебания будут происходить в диапазоне 71-72 рубля. Такой прогноз точно можно ставить до конца текущего года, а, может быть, и с переходом на первые месяцы 2022 года», - отметил Беляев.