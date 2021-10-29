Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,95%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели развивал нисходящую коррекцию на фоне ухудшения внешних настроений, ценовой неуверенности нефти и фактора пятницы. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,95%, до 4 150,00 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,94%, до 1 843,83 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:36 мск вырос на 0,77%, до 70,97 рубля, евро снизился на 0,15%, до 81,90 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день потерял около 0,91% и торгуется в районе $83,7 за баррель.

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"Хотя крупнейший застройщик КНР Evergrande и избежал официального дефолта, трудную ситуацию с долгами в этом секторе китайской экономики имеет ряд других заметных игроков, так что угроза системного кризиса еще существует и продолжит довлеть над общим сентиментом", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Также сдержанность покупателей объясняется ожиданиями действий регуляторов. "Вероятное объявление ФРС на будущей неделе о начале сворачивания скупки активов приведет к усилению доллара на внешней арене, что способно оказать давление на всю группу рисковых активов. Впрочем, это давление вряд ли будет большим, если объявленные параметры и сроки сворачивания количественного смягчения (QE) будут соответствовать или будут мягче, чем ожидают на рынках", - пояснил эксперт.

Рынок акций

На российском рынке акций кроме телекомов, где устойчиво смотрится "Ростелеком" (+1,6%), и бумаг транспортной отрасли, все ключевые сектора несут заметные потери, рассказал ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов. Он отметил, что в аутсайдерах находятся акции финансового сектора, ведомые "Сбером" (обыкновенные акции упали на 3,1%; привилегированные - на 2,7%). Акции Мосбиржи (-1,3%), несмотря на неплохие квартальные финрезультаты (комиссионные доходы выросли на 25%, до 10 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль увеличилась на 19,4% и составила 6,7 млрд рублей), также не смогли удержаться от снижения, указал Головинов.

Слабо смотрятся сегодня и бумаги металлургических и горнодобывающих компаний. Здесь, ввиду падения цен на металлы и уголь, вновь сильно падают котировки "Русала" (-3,2%) и "Мечела" (-3%), а также "Алросы" (-3,1%). Откатываться начали и бумаги производителей драгоценных металлов во главе с "Полиметаллом" (-2,5%), добавил эксперт.

В нефтегазовом секторе лидируют по темпам снижения бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции упали на 1,9%; привилегированные - на 2,9%) и "Сургутнефтегаза" (-2,1%). "Фишки" сегмента несут схожие с рынком потери, отметил Головин.

Прогноз на 1 ноября

В "БКС Мир инвестиций" ждут сдержанной смешанной динамики на старте недели. По ожиданиям компании, индекс Мосбиржи 1 ноября может формироваться в пределах 4 100 - 4 200 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 70-71,2 рубля.