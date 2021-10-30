Прекратилась прокачка газа в Европу по трубопроводу «Ямал»

В субботу утром прекратилась прокачка газа в Европу по российскому трубопроводу «Ямал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Прокачка резко снизилась с 9 до 10 утра по московскому времени. В период с 10 до 11 утра она остановилась полностью. Оператор также зафиксировал реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.

Газопровод «Ямал-Европа» проходит по территории четырех государств — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год.