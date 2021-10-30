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Прекратилась прокачка газа в Европу по трубопроводу «Ямал»

Lenta.ru
1 час назад

В субботу утром прекратилась прокачка газа в Европу по российскому трубопроводу «Ямал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Прекратилась прокачка газа в Европу по трубопроводу «Ямал»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Прокачка резко снизилась с 9 до 10 утра по московскому времени. В период с 10 до 11 утра она остановилась полностью. Оператор также зафиксировал реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.

Газопровод «Ямал-Европа» проходит по территории четырех государств — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что «Газпром» по поручению президента России Владимира Путина пополнит запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ). По расчетам экспертов, до зимы компания успеет передать в европейские хранилища не более пяти миллиардов кубометров газа — при условии увеличения транзита не только через Белоруссию по газопроводам «Ямал-Европа», но и через Украину — что является наименее желательным для госкорпорации сценарием.

Рынки,Владимир Путин,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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