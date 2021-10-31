$100 за баррель: США и Япония отреагировали на заявление Путина

Соединенные Штаты, Япония и Индия, которые являются крупнейшими мировыми импортерами нефти, встревожены заявлением российского президента Владимира Путина, по словам которого, стоимость нефти может подняться до $100 за баррель, сообщает «Газета.ру».

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Американские, японские и индийские официальные лица разговаривали между собой в частном порядке, а также они общались с другими крупными потребителями и производителями нефти. Особенно интенсивно такие разговоры ведутся в последние дни, когда цена на нефть превысила 85 долларов за баррель.

Вашингтон, Токио и Нью-Дели оказывают значительное давление на страны-члены нефтяного картеля ОПЕК+ для того, чтобы увеличить поставки нефти для компенсации значительного роста цен на бирже.

Напомним, в середине октября президент РФ Владимир Путин не исключил, что цена на нефть может достичь 100 долларов за баррель. «Вполне возможно», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели.