Министр энергетики США обвинила ОПЕК в высокой  цене на топливо

Министр энергетики в администрации Байдена обвинила ОПЕК в росте цен на автомобильное топливо в Соединенных Штатах, что оказало дополнительное давление на нефтяной картель с тем, чтобы он увеличил добычу перед грядущей встречей на этой неделе, сообщает Financial Times.

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«Цены на газ, конечно, основаны на мировом рынке нефти. Этот нефтяной рынок контролируется картелем. Этот картель — ОПЕК», — сказала Дженнифер Гранхольм.

Цены на бензин в Соединенных Штатах выросли почти на 40% с тех пор, как Джо Байден пришел в Белый дом, что усилило опасения по поводу роста инфляции. Федеральное управление энергетической информации недавно прогнозировало, что в этом году также увеличатся счета за отопление домов в зимнее время.