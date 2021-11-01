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Министр энергетики США обвинила ОПЕК в высокой  цене на топливо

BFM.RU
2 часа назад

Министр энергетики в администрации Байдена обвинила ОПЕК в росте цен на автомобильное топливо в Соединенных Штатах, что оказало дополнительное давление на нефтяной картель с тем, чтобы он увеличил добычу перед грядущей встречей на этой неделе, сообщает Financial Times.

Министр энергетики США обвинила ОПЕК в высокой цене на топливо
Фото: ТАССТАСС

«Цены на газ, конечно, основаны на мировом рынке нефти. Этот нефтяной рынок контролируется картелем. Этот картель — ОПЕК», — сказала Дженнифер Гранхольм.

Цены на бензин в Соединенных Штатах выросли почти на 40% с тех пор, как Джо Байден пришел в Белый дом, что усилило опасения по поводу роста инфляции. Федеральное управление энергетической информации недавно прогнозировало, что в этом году также увеличатся счета за отопление домов в зимнее время.

Призывы Белого дома в последние недели к увеличению добычи ископаемого топлива ОПЕК и Россией вызывают дискомфорт в связи с усилиями администрации по руководству глобальной борьбой с изменением климата и ужесточением регулирования в этом секторе.

Рынки,Цена на нефть,Джозеф Байден,ОПЕК,Financial Times,
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