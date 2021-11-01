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Цены на нефть снизились в ожидании заседания ОПЕК+

Деловая газета "Взгляд"
43 минуты назад

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,23%, до 83,52 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,38%, до 83,25 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы находятся в некоторой неуверенности перед очередным заседанием ОПЕК+, которое запланировано на четверг, 4 ноября.

«Поскольку альянс и его союзники должны встретиться в четверг, трейдеры задаются вопросом, нужно ли будет увеличивать добычу более чем на запланированные 400 тыс. баррелей в день после того, как данные показали, что запасы бензина в США резко падают, в то время как коммерческие запасы сырой нефти на месторождении Кушинг, Оклахома, близки к критическим уровням», – заявили Wall Street Joornal аналитики ANZ.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу новых вспышек заболеваемости ковидом в Китае. По словам экспертов ANZ, рост числа новых случаев выявления инфицированных может означать замедление глобального восстановления спроса на нефть.

Рынки,РИА Новости,
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