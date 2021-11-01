Цены на нефть снизились в ожидании заседания ОПЕК+

«Поскольку альянс и его союзники должны встретиться в четверг, трейдеры задаются вопросом, нужно ли будет увеличивать добычу более чем на запланированные 400 тыс. баррелей в день после того, как данные показали, что запасы бензина в США резко падают, в то время как коммерческие запасы сырой нефти на месторождении Кушинг, Оклахома, близки к критическим уровням», – заявили Wall Street Joornal аналитики ANZ.