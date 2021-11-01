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Цена на газ в Европе увеличилась на 11%

Газета.Ru
1 час назад

На открытии торгов цена газа в Европе выросла на 11%, составив $861 за 1000 кубических метров. Такая информация опубликована на сайте биржи ICE.

Увеличилась стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах. Рост цены связан с остановкой прямой прокачки газа в Германию по Ямал-Европе и началом реверсных поставок.

29 октября цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 17 сентября.

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Ранее в «Газпроме» заявили, что в настоящий момент заявки европейских партнеров по поставкам выполняются в полном объеме.

Утром 30 октября появилась информация, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» упала до нуля.

Газопровод «Ямал-Европа» способен прокачивать до 33 млрд куб. м. в год, его протяженность составляет более 2 тыс. км. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.
Рынки,Видео,Газпром,
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