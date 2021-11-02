"Газпром" не бронировал допмощности транзита газа через Украину в I-III кварталах 2022 г.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе во вторник. Это следует из данных платформы RBP.

"Оператор ГТС Украины" во вторник предложил на аукционе транзитные мощности на I-III кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м в год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

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Ранее "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в октябре и ноябре, а в сентябре бронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей.

"Газпром" также не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89 млн куб. м в сутки.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год. В настоящий момент прямая прокачка газа в Германию по Ямал - Европе остановлена, идут реверсные поставки по трубопроводу в обратном направлении в Польшу.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 года с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 годы. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.

О ситуации с ценами на газ

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1 000 за тыс. куб. м и почти достигли $2 000 за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.