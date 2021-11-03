Президент США Джо Байден полагает, что рост цен на топливо на мировом рынке обусловлен главным образом нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычи нефти. С таким утверждением американский лидер выступил во вторник, выступая на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Во-первых, важная причина повышения цен - это то, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок", - сказал он, отвечая на вопрос о повышении стоимости многих товаров. "Я знаю, что вам это известно", - добавил глава администрации США.

"Во-вторых, если обратить внимание на стоимость бензина, на стоимость нефти - это последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти, - считает глава администрации США. - Увидим, что произойдет на этом направлении, скорее, раньше, нежели позднее".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться следующих консультаций ОПЕК+, комментируя слова президента США Джо Байдена о необходимости нарастить объёмы добычи нефти. По его словам, это диктуется самим механизмом договорённостей в рамках ОПЕК+. Его слова приводит ТАСС.

Песков напомнил, что Россия является участницей ОПЕК+ и выполняет все соответствующие обязательства. Вместе с тем договорённости ОПЕК+ представляют собой гибкий механизм, предполагающий принятие новых решений с учётом инфраструктурных и конъюнктурных изменений.

Какими будут эти решения — давайте дождёмся запланированных или, если потребуется, внеочередных консультаций, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает роста стоимости нефти до $100 за баррель. После этого высказывания США, Япония и Индия начали оказывать сильнейшее за последние годы давление на ОПЕК+ с целью увеличения добычи полезных ископаемых.

25 октября стоимость американской марки WTI выросла до $85 за баррель впервые с октября 2014 года. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $85,89 за баррель.

При этом страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией считают, что необходимо соблюдать осторожность в наращивании темпов добычи.

Соединенные Штаты при администрации Джо Байдена из-за потери энергонезависимости вынуждены вести переговоры о поставках нефти с ОПЕК и Россией, заявил 45-й президент США Дональд Трамп.

«Впервые мы [при администрации Трампа] обеспечили себе энергетическую независимость [Соединенных Штатов]. Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти», – приводит ТАСС текст заявления Трампа, которое республиканец сделал на митинге перед своими сторонниками в штате Айова, критикуя нынешнюю администрацию Соединенных Штатов демократа Джо Байдена и приводя в пример итоги своего президентства.



«Мы положили этому конец. У нас к моменту моего ухода с должности было больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России. А теперь мы просим их о помощи», – сказал Трамп.

Американская администрация оказывает давление на Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) с целью снижения цен на энергетических рынках, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что глава администрации США Джо Байден обеспокоен сохранением высоких цен на топливо в Штатах.

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«Президент очень сильно концентрирует на этом внимание», – отметила Псаки.

По ее словам, этой проблематикой «каждый день» занимаются специалисты аппарата Белого дома, передает ТАСС.

«Я бы сказала, что отчасти речь идет о вопросе предложения. Поэтому вы меня и спрашивали про ОПЕК. И мы продолжаем оказывать на нее нажим по этому вопросу», – подчеркнула пресс-секретарь американского лидера. «Однако отчасти это и вопрос логистики, способности перемещать предложение (то есть топливо) по стране. И здесь мы тоже рассматриваем варианты действий», – добавила Псаки, не вдаваясь в детали. «Мы работаем по вопросу как о предложении, так и о логистике. И изучаем спектр вариантов действий», – повторила в заключение официальный представитель Белого дома.

Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цены на углеводороды, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу CNBC.

«По правде говоря, к нам никто не обращался, о таких запросах писали СМИ, однако я не знаю, правдивы ли они. Фактически у нас нет ни малейшего понятия о каких-либо переговорах между США и Саудовской Аравией», – приводит ТАСС ответ Новака на вопрос о том, обращались ли представители США к России с соответствующими предложениями.

Нефть может достичь цены в 100 долларов за баррель. Такую возможность не исключил президент России Владимир Путин.

Вопрос на эту тему главе государства был задан в рамках сессии "Российской энергетической недели".

"Вполне, возможно", - сказал Путин.

Настоящий кризис обусловлен сочетанием целого ряда различных факторов. Один из них — нарушенные глобальные цепочки поставок, которые оказались не готовы к скачкам предложения и спроса. При этом срываются поставки как готовых товаров, так и сырья. Глобальный дефицит поставок сырья, который сейчас наблюдается в энергетике, в свою очередь, начал распространяться и на другие отрасли. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне. Выступление прошло на специальной сессии «Структурные изменения в экономике и будущее энергетики». Глава «Роснефти» рассказал об основных причинах энергетического кризиса, неоднозначности политики декарбонизации и проблемах энергетического перехода.

Сечин привел в пример ситуацию с дефицитом магния — элемента, используемого при производстве алюминиевых сплавов. Его ненормированные поставки угрожают автомобильной промышленности, производству микросхем и ряду других отраслей, где широко используются эти сплавы. Чтобы кризис не распространился на всю мировую экономику, важно обеспечить налаженную координацию между регуляторами, поставщиками и потребителями, спрос со стороны которых определяет экономический рост.

«Приоритетом глобального экономического развития должен стать интегральный подход с акцентом на увеличение вклада ключевых секторов, к которым относятся энергетика, новые материалы, информационные технологии, электроника, фармацевтика, сельское хозяйство, транспорт и логистика», — подчеркнул Сечин.

В сессии также приняли участие политические деятели, представители бизнес-сообщества, эксперты и аналитики, среди которых экс-канцлер ФРГ и председатель совета директоров ПАО «НК "Роснефть"» Герхард Шредер, министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури и другие.

Мировые цены на нефть заметно снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) об увеличении ее запасов в стране.

По состоянию на 7.43 цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,78%, до 84,06 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,29%, до 82,81 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть в среду утром продолжают вчерашнее снижение, после того как ночью API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 29 октября выросли на 3,6 млн баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 1,6 миллиона.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании результатов заседания ОПЕК+. По мнению аналитиков Oanda, которое приводит Wall Street Journal, на альянс есть давление с требованием увеличить добычу больше, чем планировалось.