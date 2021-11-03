Цены на газ в Европе снова пошли вверх

Стоимость газа в Европе в ходе торгов превысила $900 за 1 тысячу куб. м впервые с 28 октября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $908 за 1 тысячу куб. м, или €75,7 за МВт/ч.

Общий рост цены за день оценивается примерно в 12%.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что процесс сертификации трубопровода «Северный поток-2» в Германии может затянуться вплоть до 8 мая.

Накануне немецкое издание Die Welt написало, что российский президент Владимир Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе. Он поручил «Газпрому» приступить к повышению объема топлива в европейских подземных газовых хранилищах, глава компании Алексей Миллер сказал, что поручение будет выполнено.

В статье отмечается, что это «почти случайное замечание» президента России повлияло на весь европейский рынок и позволило европейским странам «вздохнуть с облегчением», так как сразу после его слов цены фьючерсов на газ в Нидерландах упали на 15%.

Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за 1 тысячу куб. м, а к концу сентября цены выросли больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за 1 тысячу куб. м, стоимость голубого топлива на мировом рынке начала падать.

Эксперты связывают подорожание газа в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.