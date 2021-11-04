Россиянам рассказали, когда «взлетит» курс доллара

Зкономист Михаил Делягин назвал события, в преддверии которых лучше всего приобретать доллары. Об этом рассказал во время своего выступления на YouTube-канале «Аврора».

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По мнению Делягина, при возникновении в мире финансовых или иного рода коллизий, американская валюта растет по отношению к денежным единицам других стран. Это связано с тем, что доллар считается максимально ликвидным и универсальным средством платежей при международных финансовых операциях.

В качестве примера возможного быстро набирающего силу международного кризиса, Делягин привел эскалацию напряженности между Китаем и Тайванем. Он предположил, что власти КНР в какой-то момент могут принять решение окончательно решить «тайваньский вопрос» путем крупной военной операции.