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Россиянам рассказали, когда «взлетит» курс доллара

Елена Прошина
22 минуты назад

Зкономист Михаил Делягин назвал события, в преддверии которых лучше всего приобретать доллары. Об этом рассказал во время своего выступления на YouTube-канале «Аврора».

Россиянам рассказали, когда «взлетит» курс доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Делягина, при возникновении в мире финансовых или иного рода коллизий, американская валюта растет по отношению к денежным единицам других стран. Это связано с тем, что доллар считается максимально ликвидным и универсальным средством платежей при международных финансовых операциях.

В качестве примера возможного быстро набирающего силу международного кризиса, Делягин привел эскалацию напряженности между Китаем и Тайванем. Он предположил, что власти КНР в какой-то момент могут принять решение окончательно решить «тайваньский вопрос» путем крупной военной операции.

Экономист спрогнозировал, что в случае такого развития ситуации курс доллара на валютном рынке взлетит вверх. Параллельно может серьезно подорожать и золото, поскольку как частные, так и институциональные инвесторы предпочитают сберегать свои капиталы в драгметаллах. В периоды кризисов активы в золоте и долларах поднимаются в цене, отметил он.

Рынки,Михаил Делягин,
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