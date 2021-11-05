Россиянам назвали способ приумножить сбережения без вложений

Управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко дал советы россиянам, желающим приумножить свои накопления на фоне того, что ставки по вкладам находятся сейчас не на самом привлекательном уровне. Слова эксперта сообщает РИА «Новости».

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На ближайшую перспективу Ревенко посоветовал россиянам обратить внимание на дивидендные акции российских компаний, корпоративные облигации и валюту.

Размещение активов в дивидендных ценных бумагах российского рынка выгодно, поскольку стоимость энергоносителей и сырья в мире бьет рекорды, что дает сырьевым компаниям сверхприбыли, которыми эти компании делятся через дивиденды. По данным эксперта, уже сейчас ожидания по дивидендам за 2021 год во многих компаниях больше 10% годовых.

Вложения в иностранную валюту интересны тем, что при отсутствии валютного портфеля инвестиций курс доллара около 70 рублей выглядит как психологически привлекательный.

Что касается облигаций российских компаний, то при условии повышения ставки выше 8% можно будет найти множество привлекательных и надежных выпусков крупных корпоративных облигаций с доходностью более 10%, добавил Ревенко.

В период роста инфляции и процентной ставки самое страшное – ничего не делать со своим капиталом, так как он обесценивается, заключил эксперт.