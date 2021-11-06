На Украине заявили о снижении транзита газа в ЕС

«В октябре 2021 года транзит природного газа через Украину в ЕС снизился на 19 процентов и составил 2,6 миллиарда кубометров газа. По сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров. При этом транзитные объемы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на шесть процентов — до 2,1 миллиарда кубометров», — говорится в сообщении.