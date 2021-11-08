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СберСтрахование предлагает выгоду до 50% на продукты для корпоративных клиентов в Зелёный день

SberPress
1 час назад

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование в рамках акции «Зелёный день», которая проводится к 180-летию СберБанка, предлагает корпоративным клиентам приобрести полисы по самым популярным программам с выгодой до 50%. Воспользоваться предложением можно с 11 по 17 ноября по промокоду «ЗАЩИТА180».

С выгодой 50% можно будет приобрести программу «Защита сотрудников», которая предусматривает неограниченное число онлайн-консультаций с врачом-терапевтом, компенсации при несчастном случае. Дополнительно можно подключить риски «Госпитализация», «Травма» и «Больничный», которые позволяют получить выплаты в случае пребывания в больнице, получения травмы и нахождения на больничном.

Выгода 18% распространяется на программу экологического страхования для малого и микробизнеса «Зелёный зонтик». Она предусматривает компенсацию расходов на ликвидацию последствий разлива или утечки вредных веществ, расследование причин аварии и юридическую поддержку. Максимальный объём страховой защиты — 15 млн рублей. В первую очередь продукт ориентирован на предпринимателей, работающих с потенциально опасными веществами (АЗС, станции технического обслуживания автомобилей, химчистки, типографии).

Также с выгодой 15% можно будет приобрести программу добровольного медицинского страхования для сотрудников «Сбереги здоровье».

Зелёный день приурочен ко дню рождения СберБанка, которому 12 ноября исполняется 180 лет. В 2018 году банк решил изменить традиционные представления о праздновании дня рождения и не принимать подарки в свой праздник, а дарить их клиентам и партнёрам. В результате появился Зелёный день, девизом которого стал слоган «Самый выгодный день в году!».

Рынки,Сбербанк России,
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