СберСтрахование предлагает выгоду до 50% на продукты для корпоративных клиентов в Зелёный день

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование в рамках акции «Зелёный день», которая проводится к 180-летию СберБанка, предлагает корпоративным клиентам приобрести полисы по самым популярным программам с выгодой до 50%. Воспользоваться предложением можно с 11 по 17 ноября по промокоду «ЗАЩИТА180».

С выгодой 50% можно будет приобрести программу «Защита сотрудников», которая предусматривает неограниченное число онлайн-консультаций с врачом-терапевтом, компенсации при несчастном случае. Дополнительно можно подключить риски «Госпитализация», «Травма» и «Больничный», которые позволяют получить выплаты в случае пребывания в больнице, получения травмы и нахождения на больничном.

Выгода 18% распространяется на программу экологического страхования для малого и микробизнеса «Зелёный зонтик». Она предусматривает компенсацию расходов на ликвидацию последствий разлива или утечки вредных веществ, расследование причин аварии и юридическую поддержку. Максимальный объём страховой защиты — 15 млн рублей. В первую очередь продукт ориентирован на предпринимателей, работающих с потенциально опасными веществами (АЗС, станции технического обслуживания автомобилей, химчистки, типографии).

Также с выгодой 15% можно будет приобрести программу добровольного медицинского страхования для сотрудников «Сбереги здоровье».