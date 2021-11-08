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Ценам на газ в Европе предсказали рост на 5-7%

Лера Букина
1 час назад

Цены на газ в Европе с сегодняшних $960 за 1 тысячу куб. м могут легко вырасти на 5-7%. Такой прогноз сделала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Об этом пишут «Известия».

По ее словам, спрос на газ в Европе перед холодами и в начале периода повышенного отбора остается на высоком уровне и при нормализации биржевой ситуации именно этот фактор заставляет цены идти вверх.

«Далее подключаются иные драйверы в виде ожидания увеличения поставок «Газпрома» в Европу, хода сертификации «Северного потока-2» и ожидания скорого введения трубопровода в полноценную эксплуатацию, катализатора зимнего периода в принципе», — указала она.

На стоимость природного газа на европейских биржах существенно влияют любые изменения маршрутов, объемов, заявления ответственных лиц со стороны Европы и России, отметил аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов. Он подчеркнул, что стоимость фьючерсов часто меняется из-за спекулятивного фактора.

«На фоне опасений ЕС, что сырья не хватит, на фоне ажиотажного спроса значение таких новостей сильно преувеличивается. Хотя на самом деле ничего экстраординарного не произошло: сейчас из Евросоюза пойдут заявки после выходных, и экспорт из РФ вновь возобновится, потребители получат сырье. «Газпром» работает полностью в рамках заключенных контрактов, без малейших нарушений», — подчеркнул Бадьянов.

8 ноября декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF в первые минуты торгов росли до $960 за 1 тысячу куб. м.

В начале ноября немецкое издание Die Welt написало, что российский президент Владимир Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе. В статье говорится, что после поручения Путина «Газпрому» приступить к повышению объема топлива в европейских подземных газовых хранилищах газовые фьючерсы в Нидерландах подешевели на 15%.
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