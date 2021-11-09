Цены на газ в Европе упали

Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов 9 ноября опускались почти на 4% в связи с увеличением поставок из России. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

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Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов была чуть ниже $900 за тысячу кубометров, а к 10:11 мск выросла до $911,6. Данный показатель на 3,9% ниже расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

Напомним, президент РФ Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера начать 7-8 ноября плановую работу по увеличению объема газа в европейских ПХГ, расположенных в Австрии и в Германии.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября цена выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, стоимость голубого топлива на мировом рынке начала падать, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.

Эксперты объясняют рост цен низким уровнем заполненности европейских газовых хранилищ, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Европа вошла в сезон активного отбора газа из ПХГ, находясь на многолетнем минимуме по уровню запасов топлива.