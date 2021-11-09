Глава CBI назвал систему "зеленого" финансирования РФ соответствующей мировым стандартам

"Российская таксономия полностью соответствует всем наиболее передовым мировым стандартам, для того чтобы получить доступ к этому огромному мировому рынку зеленых финансов, который по самым скоромным подсчетам составляет сейчас более $2,5 трлн. Я от всей души поздравляю ВЭБ, разработчика таксономии, и Россию в целом с тем, что теперь у нее есть такой инструмент. Но надо понимать, что таксономия - своего рода список покупок, и нужно еще в соответствии с ним инвестировать деньги. Условно говоря, у тебя в списке покупок может быть полезная для здоровья еда, но сохраняется соблазн накупить шоколадок (инвестировать в уголь, газ и нефть). Надо собрать волю в кулак и купить то, что запланировал. И вы составили прекрасный список покупок, поздравляю вас", - сказал он.