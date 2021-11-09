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Глава Apple рассказал о своих инвестициях в криптовалюту

Секрет Фирмы
21 минуту назад

Генеральный директор Apple Тим Кук на конференции DealBook признался, что инвестировал в криптовалюту. Миллиардер заявил, что интересовался этой темой и изучал индустрию цифровых активов, а также посоветовал пользователям хранить сбережения не только в биткоинах, но и в альтернативных токенах. Кук не озвучил свой объём вложений и криптовалюты, в которые он инвестировал, но упомянул, что у Apple нет планов по использованию криптовалют.

Глава Apple рассказал об инвестициях в криптовалюту
Фото: Austin Community College / Flickr, CC BY 2.0Austin Community College / Flickr, CC BY 2.0

По словам Кука, инвесторам стоит диверсифицировать свой портфель — например, вкладываться сразу и в биткоин и в Ethereum. Но о своих личных инвестициях он говорить не стал. Как отметил гендиректор Apple, это лично его позиция, и у компании нет планов по использованию криптовалют.

«Не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалюте», — пояснил Кук.

На вечер 9 ноября курс биткоина составляет $66 505. Стоимость его ближайшего конкурента, Ethereum, составляет $4766,79.

Ранее «Секрет» писал, что неизвестный купил мемную криптовалюту Shiba Inu на $1,15 млрд. Этот токен был создан, чтобы превзойти по капитализации любимую криптовалюту Илона Маска Dogecoin.

8 ноября капитализация рынка криптовалют впервые достигла $3 трлн. В целом с конца 2020 года рынок криптовалют вырос почти в четыре раза.

Рынки,Тим Кук,Apple,
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