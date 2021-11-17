«Нервные времена»: аналитик допустил взлет доллара до ₽77

Для российской валюты настали нервные времена. Необходимость коррекции курса после роста неудачно наложилась на взлет геополитических трений, заявил в беседе с «Российской газетой» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
Рубль ослаб на фоне новостей о потенциальных санкциях против России, в то же время доллар обновляет 16-месячные максимумы к основным конкурентам.
Если пара USD/RUB по итогам этой недели закрепится над отметкой 73,5, это может спровоцировать масштабную капитуляцию покупателей рубля и направить его на 75 и далее на 77, считает Купцикевич.
В такой ситуации нужно понять, какие курсы доллара и евро к рублю будут свидетельствовать о чем-то более тревожном и затяжном, чем просто о технической коррекции, отметил аналитик.
«Единая валюта выглядит слабой в этом году, и примерно месяц назад мы отмечали наиболее экстремальную перепроданность EUR/RUB, поэтому текущее восстановление к 83 рублям - уровням пятинедельной давности - не стоит считать чем-то из ряда вон. Рассматривая весь путь снижения EUR/RUB с ноября 2020-го по «дно» конца октября, минимальный откат видится на уровнях вблизи 83,5. Через этот уровень пролегает 50-дневная скользящая средняя и уровень коррекции по Фибоначчи в 76,4% от спада за последние 12 месяцев», – заявил Купцикевич.
Он допустил и более глубокую коррекцию – до 85,5. Пара EUR/RUB может стать дороже, если изменится макроэкономический фон. Речь идет об уровнях 61,8% от снижения за прошедший год.
Пока котировки российской валюты к американской и европейской остаются ниже вышуказанных уровней.
«Базовым остается сценарий, что мы видим лишь временную перетряску портфелей от годового роста рубля и сохранение потенциала дальнейшего укрепления российской валюты на сильном фундаменте макроэкономики и жесткой монетарной политики», – заключил эксперт.
16 ноября курс доллара вырос до 73,41 рубля, что стало максимумом с 22 октября. Это произошло на фоне обострения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Страны ЕС считают, что Россия могла бы повлиять на Белоруссию, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию.
Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин допустил, что курс доллара взлетит выше 80 рублей или даже установит исторический максимум, если западные центральные банки повысят свои ключевые ставки. Бабин отметил, что регуляторы западных стран могут ужесточить свою кредитно-денежную политику ради сдерживания цен. Если это произойдет, нефть начнет дешеветь, а инвесторы – уходить из рисковых активов, в том числе рублевых. По мнению эксперта, рубль сможет укрепиться только в том случае, если инфляция остановится и цены закрепятся на одном уровне.