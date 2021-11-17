«Нервные времена»: аналитик допустил взлет доллара до ₽77

Для российской валюты настали нервные времена. Необходимость коррекции курса после роста неудачно наложилась на взлет геополитических трений, заявил в беседе с «Российской газетой» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

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Рубль ослаб на фоне новостей о потенциальных санкциях против России, в то же время доллар обновляет 16-месячные максимумы к основным конкурентам.

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Если пара USD/RUB по итогам этой недели закрепится над отметкой 73,5, это может спровоцировать масштабную капитуляцию покупателей рубля и направить его на 75 и далее на 77, считает Купцикевич.

В такой ситуации нужно понять, какие курсы доллара и евро к рублю будут свидетельствовать о чем-то более тревожном и затяжном, чем просто о технической коррекции, отметил аналитик.

«Единая валюта выглядит слабой в этом году, и примерно месяц назад мы отмечали наиболее экстремальную перепроданность EUR/RUB, поэтому текущее восстановление к 83 рублям - уровням пятинедельной давности - не стоит считать чем-то из ряда вон. Рассматривая весь путь снижения EUR/RUB с ноября 2020-го по «дно» конца октября, минимальный откат видится на уровнях вблизи 83,5. Через этот уровень пролегает 50-дневная скользящая средняя и уровень коррекции по Фибоначчи в 76,4% от спада за последние 12 месяцев», – заявил Купцикевич.

Он допустил и более глубокую коррекцию – до 85,5. Пара EUR/RUB может стать дороже, если изменится макроэкономический фон. Речь идет об уровнях 61,8% от снижения за прошедший год.

Пока котировки российской валюты к американской и европейской остаются ниже вышуказанных уровней.

«Базовым остается сценарий, что мы видим лишь временную перетряску портфелей от годового роста рубля и сохранение потенциала дальнейшего укрепления российской валюты на сильном фундаменте макроэкономики и жесткой монетарной политики», – заключил эксперт.

16 ноября курс доллара вырос до 73,41 рубля, что стало максимумом с 22 октября. Это произошло на фоне обострения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Страны ЕС считают, что Россия могла бы повлиять на Белоруссию, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию.