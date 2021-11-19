ЦБ предложил ввести ответственность за незаконный оборот токенов

Банк России предложил ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми имеется в виду выпуск обеспеченных каким-либо базисным активом цифровых токенов. Об этом регулятор сообщил в бюллетене, посвященном основным направлениям развития финансового рынка РФ на 2022-2024 годы.

На данный момент ЦБ РФ прорабатывает выпуск цифрового рубля, который станет одной из форм денег, эмитируемой Банком России. Для запуска в том числе цифрового рубля потребуется ряд законодательных изменений, который также будет регулировать оборот ЦФА и утилитарных цифровых прав (УЦП). В частности, будет установлен порядок налогообложения операций с ними и введена ответственность за незаконный оборот, следует из бюллетеня.