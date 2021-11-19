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ЦБ предложил ввести ответственность за незаконный оборот токенов

Российская Газета
2 часа назад

Банк России предложил ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми имеется в виду выпуск обеспеченных каким-либо базисным активом цифровых токенов. Об этом регулятор сообщил в бюллетене, посвященном основным направлениям развития финансового рынка РФ на 2022-2024 годы.

На данный момент ЦБ РФ прорабатывает выпуск цифрового рубля, который станет одной из форм денег, эмитируемой Банком России. Для запуска в том числе цифрового рубля потребуется ряд законодательных изменений, который также будет регулировать оборот ЦФА и утилитарных цифровых прав (УЦП). В частности, будет установлен порядок налогообложения операций с ними и введена ответственность за незаконный оборот, следует из бюллетеня.

В России уже выпускаются security-токены, стейблкоины и utility-токены на спецплатформах, реестр которых ведет Банк России, однако пока туда не включены российские компании, в связи с чем де-юре они занимаются выпуском токенов на зарубежных площадках. Заявки на создание платформ в России подавали "Трансмашхолдинг" и Atomyze, а о планах запустить блокчейн-платформу заявлял Сбер.

Рынки,Трансмашхолдинг,Центральный банк России,
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